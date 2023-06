Pasta sfoglia veloce senza tempi di riposo in frigorifero | risultato spettacolare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 giugno 2023) Hai bisogno di unache si possa realizzare in poco tempo? Niente paura!inserirla in frigo prepareremo unain modo facile eche porterà via solo pochi minuti del nostro tempo. In seguito potremo leggere come realizzare dei piccoli dolci difacilissimi e golosi. Mettiamoci a lavoro per creare questa bontà!diin: Ingredienti 100 ml d’acqua 125 gr di margarina da pasticceria 50 gr di burro ¾ cucchiaino di sale Procedimento Mescoliamo con uno sbattitore manuale il burro per poi aggiungere la farina e amalgamare tutto. ...