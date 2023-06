Partenza in pieno agosto | niente stop per Natale e Capodanno | ecco il calendario della Serie A 2023-2024

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 giugno 2023) Inizierà fra nemmeno 50 giorni, il 20, e terminerà il 26 maggio, in vista degli Europei, il prossimo campionato diA, le cui date sono state rese ufficiali oggi dalla Lega. Le particolarità dell’anno calcistico che verrà? La prima è che i turni infrasettimanali sono ridotti all’osso. Ce ne sarà solo uno, il 27 settembre. Già decise anche le pause per le partite delle Nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. La seconda è che si giocherà anche tra. Al momento quindi, sembra essere stata rifiutata la proposta dell’Associazione Nazionale Calciatori di spacchettare il turno tra la Supercoppa e la ripresa delle Coppe Europee in due giornate nelle quali avrebbero giocato dieci squadre ciascuna, in modo da far riposare ...