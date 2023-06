Invece di concentrarsi su unadi cielo molto piccola, l'obiettivo diè quello di allargarsi e osservare un'enorme porzione di cielo ', afferma Mark McCaughrean, consulente senior dell'...Ma per assumere consistenza avranno bisogno dei dati di. Per sondare la distribuzione del buio il telescopio userà la luce, in particolare il fenomeno (descritto da Einstein) della lente ...Il telescopio spaziale James Webb ha trovato le più antiche galassie mai osservate Vai all'approfondimento Sia ESA che NASA offriranno copertura del lancio dadi SpaceX sui rispettivi canali ...

Parte Euclid, la sonda dell’Esa che va alla scoperta dell’universo oscuro la Repubblica

A Cape Canaveral è tutto pronto per il lancio di domani di Euclid, la missione da 1,4 miliardi di euro dell'Agenzia Spaziale Europea progettata per scoprire di che sono fatte la materia e l'energia os ...A Cape Canaveral è tutto pronto per il lancio di domani di Euclid, la missione da 1,4 miliardi di euro dell'Agenzia Spaziale Europea progettata per scoprire di che sono fatte la materia e l'energia os ...