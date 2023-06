Saccheggi e vandalisminel centro di. Dopo il centro commerciale di Les Halles, dove è stato preso di mira soprattutto il negozio Nike, gruppi di giovani si sono diretti nella vicina e centralissima rue de ...Mentre nel centro dii saccheggi, a Nanterre una vera e propria battaglia fra gruppi di giovani e reparti della polizia è in corso. Oltre 300 giovani hanno tirato razzi di fuochi d'...- Nella periferia della capitale francese centinaia di persone si sono riunite giovedì per ... In tutto il Paese, le reazioniad arrivare, in forme diverse, alimentando la speranza che ...

Parigi, continuano saccheggi, assaltati negozi rue de Rivoli - Ultima ... Agenzia ANSA

Nella capitale francese diversi giovani si stanno scontrando con i reparti della polizia e hanno costretto gli agenti ad arretrare. Altri hanno preso di mira dei negozi saccheggiandoli. 255 le persone ...Le proteste in Francia si allargano a macchia d'olio. Sono i disordini nati soprattutto nel centro di Parigi in seguito alle proteste per la tragica morte ...