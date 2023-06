Parco ex D’Agostino | il progetto per realizzare un parco e un centro sportivo

(Di venerdì 30 giugno 2023) E’ stata pubblicata la gara relativa alla realizzazione delex, finanziato con 22 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, missione 5, componente 2, investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”. Scadenza per la presentazione delle offerte fissata al prossimo 24 luglio. A renderlo noto Arcan tramite il proprio profilo Facebook. Ilprevede i seguenti interventi: – recupero e riqualificazione del paesaggio esistente e degli spazi esterni con la previsione di percorsi pedonali di collegamento tra le diverse zone di intervento e la messa a dimora di nuova vegetazione ad integrazione della stessa esistente; – nuove strutture sportive all’aperto ed al chiuso, localizzate in differenti zone dell’area; – infrastrutture al servizio delle strutture sportive e del ...

...gommose Morositas il prossimo 7 luglio nel meravigliosocon ...questo il 90 Wonderland è il più grande party show anni Novanta'...Haddaway What Is Love // Eiffel 65 Blue // GigiL' ...San'sarebbe proprio a due passi, si fa un pezzo per via ... me la ricordo sul libro'arte. Vedo su internet che fra poco la ... a chiuderlo ci sono da un lato ildegli Acquedotti e dall'...Con un interprete'eccezione: Luciano Roman. Sullo Spettacolo "... Il Castrum di Serravalle Lo spettacolo sarà itinerante nel...in tournèe in tutta Italia con il filosofo Giovanni Reale ...