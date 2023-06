Papa Francesco | “Essere uomini e donne di scienza è una vocazione e una missione”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023) Città del Vaticano – Di seguito riportiamo il testo integrale del messaggio cheha inviato, ai partecipanti al II Meeting Internazionale “Laper la pace” promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri e dall’Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze. Il documento, che reca in calce la data del 31 maggio, è stato reso pubblico solo oggi. In occasione del II Meeting Internazionale “Laper la pace” – Nuovi discepoli della conoscenza: il metodo scientifico nel cambiamento d’epoca, promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri, in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, a motivo del IX centenario della morte del Patrono San Berardo, desidero far giungere agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti il mio saluto e il mio augurio ...