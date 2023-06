Pampa Sosa innamorato di Napoli | “Non voglio vivere a Posillipo per guardare il mare | preferisco vedere le persone”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiresta nel cuore,è per sempre. Lo dice apertamente anche El, un altro argentino che ha sceltonella sua totalità per viverla in ogni suo aspetto perché la sente vicina alla sua terra. “Io ho scelto diqui perchéè meravigliosa. Ma non ho sceltoo i luoghi d’élite dove ci sono panorami mozzafiato e bellezza naturale, piuttosto ho scelto la bellezza della gente.la città e il calore del suo popolo, per questo in primis ho scelto”, ha dichiarato l’ex calciatore. E ha raccontato del suo arrivo in maglia azzurra anche con un po’ di emozione: “Sarò per sempre grato a Pierpaolo Marino. All’epoca mi disse ...