Pallavolo | Nations League | le azzurre tornano a vincere | Canada ko 3-2

(Di venerdì 30 giugno 2023) Bangkok, 30 giu. - (Adnkronos) - Dopo le quattro vittorie su altrettanti incontri nella pool di Hong Kong e la sconfitta contro il Brasile all'esordio della week 3, ritorna al successo l'Italvolley femminile che a Bangkok batte ilal tie-break con i parziali di 22-25, 25-23, 25-14, 24-26, 15-10.che dunqueall'ottavo posto e fanno un passo avanti verso finals in programma negli Stati Uniti. Per le ragazze di Mazzanti il calendario prevede match ampiamente alla portata contro la Croazia, domani 1 luglio, e quello con il Giappone domenica 2 luglio.

L'Italia compie il primo importante passo verso le Finals di VolleyballLeague. Le azzurre, ... un sogno probabilmente cullato da tutte le bambine che giocano a. Per me è qualcosa di ...Obbligatorio vincere. Per l'Italia scattano i tre giorni decisivi della week 3 di VolleyballLeague. Domani, venerdì 30 giugno, alle ore 8 italiane (in diretta tv su Sky) le azzurre ......- L'Italia è pronta a tuffarsi negli ultimi tre decisivi giorni della week 3 di Volleyball... Davide Mazzanti: "Domani sarà una partita tosta perché loro stanno giocando una buona. ...

Pallavolo: Nations League donne, Italia-Canada 3-2 Agenzia ANSA

Bangkok, 30 giu. – (Adnkronos) – Dopo le quattro vittorie su altrettanti incontri nella pool di Hong Kong e la sconfitta contro il Brasile all’esordio della week 3, ritorna al successo l’Italvolley fe ...La vittoria al tie-break con le canadesi segna un salto di qualità del gruppo azzurro, che ha mantenuto lucidità nei momenti difficili e di fronte a scelte arbitrali confuse ...