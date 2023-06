Pallanuoto C N Posillipo | rinnovo per Aiello | Serino in prima squadra

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl C.N.comunica di aver rinnovato, con il Presidente Aldo Campagnola, ed il Direttore Tecnico Pino Porzio, il rapporto contrattuale con Emilianoper le prossime tre stagioni. Emilianocentroboa di origine catanese classe 2000, dopo le ottime due annate disputate con con la formazione di Mister Brancaccio, vestirà ancora la calottina rossoverde. Il C.N.comunica inoltre che, dalla prossima stagione, Ernesto Mariagiocherà nellache parteciperà al Campionato di Serie A1. Per il giovane centroboa, prodotto del florido vivaio rossoverde, un altro riconoscimento dopo la convocazione agli ultimi mondiali Under 20, ulteriore dimostrazione dell’importante lavoro del settore giovanile del ...

...Nazionale Under 20 diche si disputeranno nella piscina "Caldarella" a Siracusa. La BPER R. N. Savona è stata inserita nel Girone 4 insieme a C. C. Ortigia 1928 e C. N.. Poco fa ...... con i quarti di finale del campionato nazionale Under 20 dimaschile. Tre squadre in ... l'Ortigia, campione d'Italia nelle ultime due stagioni, il(campione nel 2019 e finalista ...0 " 19 Parziali: (0 " 3) (0 " 8) (0 " 4) (0 " 4) BPER R. N. SAVONA : Lanza, Invernizio, Ottonello, Guastavino, Mordeglia, Degrossi, Mantovani A., Gattuso, Nieuwenhuizen, Giannelli, Ferrari, ...

Pallanuoto, Under 16. Partono le semifinali, il Posillipo è il primo avversario della Rari Nantes Savona SvSport.it

i quarti di finale del Campionato Nazionale Under 20 di Pallanuoto che si disputeranno nella piscina “Caldarella” a Siracusa. La BPER R.N. Savona è stata inserita nel Girone 4 insieme a C.C. Ortigia ...Oggi pomeriggio e domani, grande appuntamento alla piscina “Paolo Caldarella” di Siracusa, con i quarti di finale del campionato nazionale Under 20 di pallanuoto maschile. Tre squadre in acqua, tra st ...