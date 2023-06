Palio di Siena 2023 | il 2 luglio andrà in scena l’incanto delle Tradizioni Toscane

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il cuore della Toscana si prepara ad accogliere uno degli eventi più amati e attesi dell’anno: ildicheinIl 2; la suggestiva Piazza del Campo si trasformerà in un’arena di emozioni, colori e passione, mentre i contrade disi sfideranno per la gloria e l’onore di vincere il celebre. Questo antico rito, radicato nella storia e nelle, riunisce abilmente folklore, competizione e spirito comunitario. Un’esperienza unica che lascia il segno nel cuore di chiunque abbia la fortuna di assistere a questa manifestazione senza eguali. Chi va al, torna com’è andato, o con la pantera o con il gatto… detto senese Il ...

L'Istrice ha vinto la seconda prova del Palio di luglio 2023. Chiocciola, Torre, Drago, Istrice, Tartuca, Nicchio, Onda, Giraffa e Aquila di rincorsa: questo l'ordine di una prova segnata dal nervosismo e dalla lunghezza. Durante le prime ...In diretta la seconda prova per il Palio del 2 luglio 2023

