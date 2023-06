Palermo | Borgo Nuovo | lite per un furto di un cane | uomo di 49 anni accoltellato è in gravissime condizioni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una discussione tra vicini degenera in un violento scontro con coltelli e mazze, lasciando unin coma farmacologico. Il motivo della contesa sembra essere legato al “” di unUnatra vicini ha assunto contorni drammatici quando ha sfociato in un violento scontro con coltelli e mazze. Undi 46, identificato con le iniziali M.M., è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, undi 49, è stato colpito ripetutamente alla schiena e al petto, ed è attualmente in coma farmacologico dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale Villa Sofia. Il motivo di questa violenta contesa sembra essere legato al presunto “” di un. I ...

Un uomo di 46 anni, M. M., è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un 49enne in largo Castelbuono, a Borgo Nuovo. La vittima, ...

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Palermo per tentato omicidio. Nel quartiere Borgo Nuovo in largo Castelbuono due uomini si sono affrontati. Nel corso della lite uno […] ...In manette un uomo di 46 anni al quale è stato sequestrato un coltello da sub sporco di sangue. Il ferito, colpito alla schiena e al fianco, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Villa Sofia ...