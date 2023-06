Padre Georg da domani in Germania (senza incarichi)

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ arrivato il momento della partenza di monsignorGanswein, l’ex segretario particolare di Benedetto XVI ed ex prefetto della Casa Pontificia congelato nella funzione da anni.farà ritorno in, nella diocesi di origine, a Friburgo. La conferma della partenza di Ganswein destinazione Friburgo è arrivata nei giorni in cui il Pontefice era ricoverato al Policlinico Gemelli per l’intervento all’intestino. Una nota di due righe del Vaticano faceva sapere che "in data 28 febbraio mons. Ganswein ha concluso l'incarico di Prefetto della Casa Pontificia". Per decisione del Papa "dal primo luglio, per il momento, rientrerà nella sua diocesi di origine". Che faràin? Il presule ha 66 anni ed è ...