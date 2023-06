Ostiamare Under 15 | i lidensi arrivano ai quarti di finale della MadCup a Madrid

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ostia – Riporta a casa uno straordinario percorso internazionale la squadra15 dell’. Dopo aver conquistato il titolo nazionale, nel rispettivo torneo italiano di categoria, i giovanisono volati in Spagna, dove non hanno smesso di stupire. I 2008 biancoviola hanno sfilato all’interno dello Stadio dell’Atleticoe hanno terminato imbattuti il Girone di Appartenenza nel Torneo Internazionale. Come fa sapere la nota dell’, sulla pagina ufficiale Facebook, ‘nessun’altra squadra dilettantistica ha avuto uno score paragonabile a quello dei ragazzi che nelle prime cinque partite hanno segnato ben 10 gol non subendone nessuno. Nella fasi finali, dopo aver superato la TPE Academy, l’15 si è arresa solamente ai ...