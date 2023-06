Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2023 | previsioni amore e lavoro segno per segno

(Di venerdì 30 giugno 2023)Fox30Fox 30è venerdì e comincia finalmente il tanto atteso week end! Ne approfitterete per staccare la spina per qualche giorno oppure resterete in città? Per alcuni di voi le ferie sono già cominciate, altri invece le stanno ancora sognando. L’astrologo più amatoFox interpreta i passaggi astrali, seguiamo insieme le sue indicazioni per capire se questa è una giornata fortunata o se è meglio rimandare le decisioni importanti. Siete curiosi di sapere quali saranno i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati? Non ci resta che scoprirlo insieme con ledel nostro amato astrologoFox, ...

Tratto dal suo Stellare, ecco l'diFox per quanto riguarda i primi quattro segni dello zodiaco, tenendo conto di amore, lavoro e fortuna: ARIETE : hanno per la testa troppi pensieri e per questo sul lavoro potrebbero ...Ariete (21 marzo - 19 aprile) Amore: Questa settimana potresti sperimentare un'intensa connessione emotiva con il tuo partner. Sfrutta questo momento per rafforzare il vostro legame e dedicare del ...Sagittario (22 novembre - 21 dicembre) Amore: Sarai avventuroso e spensierato in amore questa settimana. Sfrutta questa energia per esplorare nuovi orizzonti romantici e goderti le esperienze ...

Saranno favoriti soprattutto i nuovi progetti, soprattutto se sarete in grado di espandere la vostra cerchia di amicizia e se saprete conciliare le esigenze… Leggi ...Scopri le influenze celesti che ti aspettano oggi, venerdì 30 giugno 2023, con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale. Venere e Marte sono in aspetto ...