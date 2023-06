(Di venerdì 30 giugno 2023) Con manifesta commozione ma anche con l’orgoglio del combattente che è stato sconfitto solo dopo battaglie epiche, Alexisha annunciato ieri mattina le sue dimissioni da presidente di. Ne first appeared on il manifesto.

Un granded'immagine per il noto brand, nuovo nome,del luogo e debutto ... Diane Kendal , la famosa truccatrice nota per i suoi lavori di avanguardia edirettrice di Zara ..." La battaglia per le idee non è definita dalla poltrona che si occupa ", ha quindi detto il leader dell'opposizione, esortando ad " intraprendere un processo di profondoe rifondazione ...Il leader conservatore di Nuova democrazia Kyriakos Mitsotakis, forte del 40% dei consensi, è... Tsipras ha poi esortato a "intraprendere un processo di profondoe rifondazione che ...

«Ora un rinnovamento profondo». Tsipras lascia la guida di Syriza Il Manifesto

Alexis Tsipras ha annunciato le sue dimissioni dalla leadership di Syriza dopo la schiacciante sconfitta rimediata dal partito di sinistra alle ultime elezioni greche ...Rivoluzione nella multinazionale spagnola: alla presidenza arriva l’italiano Gianni Serrazzi di Bain Capital(fondo proprietario al 100%) e il nuovo ad è lo spagnolo Marc Calabia Gibert(da settembre ‘2 ...