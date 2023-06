Open Fiber | la rete in fibra ottica FTTH arriva a Pizzighettone

(Di venerdì 30 giugno 2023)(CREMONA) (ITALPRESS) – Continua l’impegno diper espandere l’infrastruttura a banda ultralarga nei borghi antichi d’Italia. Uno degli ultimi comuni raggiunti è, un antico borgo lombardo in provincia di Cremona. Sono 260 le unità immobiliari raggiunte grazie alla posa di 3,5 km didi telecomunicazioni in modalitàTo The Home). Ad oggi, oltre una decina i clienti già attivi che possono accedere ai servizi digitali innovativi disponibili sullainternet tramite le offerte commerciali degli operatori partner presenti sul territorio.Il comune diè stato cablato in quantoè la società concessionaria del bando pubblico di ...

