Opel | fornitura per 16 Vivaro-e Hydrogen nei Paesi Bassi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 giugno 2023) TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha confermato un accordo con la società di costruzioni Jos Scholman per l’acquisto di sedici-e. Questi veicoli commerciali leggeri a emissioni zero con celle a combustibile a idrogeno stanno espandendo ulteriormente la flotta sostenibile dell’azienda. Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis, ha parlato a nome dell’azienda presso la sede di Stellantis Netherlands ad Amsterdam: “Sono così soddisfatto di questa consegna di 16-enei, confermando ancora una volta la posizione di Stellantis come leader nei veicoli commerciali a idrogeno prodotti in serie. Vorrei ringraziare l’azienda Scholman per aver scelto uno dei nostri marchi per ...