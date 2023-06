OnePlus Nord 3 5G | confermata la fotocamera Sony IMX890 da 50MP

(Di venerdì 30 giugno 2023)è pronto a lanciare a livello globale il prossimo 5 luglio la sua nuova serie di smartphone, ossia iCE 3 5G e3 5G. Proprio su quest’ultimo device, il produttore cinese ha affermato che sarà in grado di offrire un’esperienza fotografica di elevato livello. Così l’ultimo teaser del brand ha rivelato la specifiche e le caratteristiche della prossima ammiraglia della serie. Andiamo a scoprire insieme. Il produttore cinese ha rivelato che il nuovo3 5G sarà caratterizzato da un sensore dellasul retro. Il sensore principale delladi questo device è stato già visto per la prima volta a bordo dell’ammiraglia ...

3 5G combina i migliori componenti hardware per la fotografia con gli algoritmi sviluppati da, per offrire agli utenti un'esperienza fotografica professionale. Il dispositivo è ...In seguito a quanto spiegato relativamente a design e preorder di3 5G , il noto brand è tornato a svelare dettagli sul suo prossimo smartphone. Questa volta ciò a cui si fa riferimento è il comparto fotografico . Comunicato stampa : Milano, 29 giugno ...... anche essendo un device di fascia media, è stato comunque progettato per offrire agli utenti 'un'esperienza fotografica da vero flagship' Queste anticipazioni sulla fotocamera di3 ...

OnePlus Nord 3, nuove conferme per la scheda tecnica: sarà un flagship killer! Everyeye Tech

OnePlus ha svelato nuovi dettagli sul tanto atteso Nord 3 5G, in vista del lancio globale previsto per il 5 luglio 2023. Le informazioni rivelate mettono in evidenza l'attenzione di OnePlus per offrir ...OnePlus Nord 3 5G sarà disponibile in due affascinanti colorazioni iconiche: Tempest Gray e Misty Green per un dispositivo unico.