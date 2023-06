Onana via dall’Inter? Con questa mossa il portiere si avvicina allo United

1 Sono giorni concitati in casa Inter quelli che sanciscono anche ilufficiale alla sessione estiva del calciomercato. Archiviato l'arrivo di Thuram , è una non ... quello che riguarda André. ...L'Inter potrebbe salutare Andrè. Il portiere camerunese infatti potrebbe essere uno di quei giocatori che andrannonel corso di questa finestra di mercato. Arrivato a parametro zero nella scorsa stagione, il numero uno ex ......Questo intoppo ha irritato e non poco l'Inter sia con l' Al - Nassr che con Brozovic perdelle ...in ritiro il prossimo 13 luglio ma in tutto questo bisognerà cercare di cedere anche Andrée ...

Paolillo: "Brozovic all'Al-Nassr, alla fine si farà. Onana via Sì, per prendere Lukaku" Fcinternews.it

Secondo quanto riferito da Sportitalia l'offerta dello United per André Onana è in arrivo nelle prossime ore. Le cifre Base 45-48 milioni, più sei di bonus. Per ...Le parole dell'ad nerazzurro in collegamento su Skysport da Rimini dove oggi è stato inaugurato il calciomercato ...