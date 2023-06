Omicidio Primavalle | trovata droga nell’abitazione del 17enne arrestato per la morte di Michelle Causo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Gli investigatori che stanno indagando sulladiMaria, uccisa con almeno 6 coltellate nel quartieredi Roma, hanno trovato a casa delfermato e poidopo un lungo interrogatorio per l’della giovane alcune dosi di stupefacenti. Una delle ipotesi al vaglio della polizia è che il movente possa essere legato a un piccolo debito – 30 o 40 euro – della giovane con il presunto assassino, e lapotrebbe esserne stata la ragione. Quando i poliziotti sono entratidi via Giuseppe Benedetto Dusmet, il ragazzo non ha cercato di fuggire, non ha negato l’né ha scaricato la responsabilità su altri. Ora gli investigatori stanno analizzando anche i ...

È stata trovata droga all'interno dell'appartamento del 17enne fermato per l'di Michelle Maria Causo, la minorenne uccisa in un'abitazione di, alla periferia di Roma, il 28 giugno. Gli investigatori, a quanto si apprende, starebbero esaminando anche alcuni ...2023 - 06 - 30 09:32:25 Il vescovo: "Aviolenza folle" 'L'dia Roma della giovanissima Michelle Maria Causo ciinterpella come Chiesa e come Società Civile. Non possiamo ...IL GESTO DI AMICI E PARENTI 30 giugno 2023 21:38 Fotogallery -, fiaccolata e fiori per Michelle Causo - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...

Omicidio Primavalle, l'ipotesi della "purple drank" dietro il delitto: ecco cos'è ilGiornale.it

“Da padre sono profondamente colpito dal barbaro omicidio di Michelle. Troppo spesso le donne diventano vittime di violenza, a volte solo per un rifiuto. Dobbiamo fare tutti qualcosa contro la violenz ...Leggi qui : I genitori di Maria Michelle non hanno dubbi: uccisa da più persone. “L’hanno ammazzata” ...