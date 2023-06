Omicidio Primavalle | per l’uccisione della 17enne Michelle spunta la pista del debito

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dietro l’diMaria Causa, lauccisa a coltellate da un coetaneo di origini srilankesi in un appartamento nel quartierea Roma, potrebbe esserci un litigio per via di un piccolodi qualche decina di euro. È una delle ipotesi circolate nelle ultime ore, mentre gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto e specificano che "il movente è da definire". Lunedì per il ragazzo fermato, che si trova in carcere da giovedì mattina, è in programma l'interrogatorio di convalida davanti al Gip. Durante un primo interrogatorio, il giovane potrebbe aver fatto alcune ammissioni: per lui l'accusa èvolontario ma non è escluso che potrebbe essergli contestato anche l'occultamento di cadavere.