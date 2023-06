Omicidio Primavalle | Michelle colta di sorpresa

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - A uccidereMaria Causo sono state almeno sei coltellate, di cui alcune al collo e alla parte anteriore (addome) e posteriore del busto. Sono questi i risultati preliminari dell'autopsia eseguita sul corpo della 17enne uccisa mercoledì scorso da un coetaneo in un appartamento di, alla periferia nord-ovest di Roma. Una conferma dunque alla dinamica dell'cristallizzata dalla Polizia Scientifica e dalle indagini della Squadra Mobile. L'esame autoptico è durato diverse ore: iniziato questa mattina si è concluso poco fa. Eseguiti sul corpo della ragazza anche i prelievi per l'esame tossicologico: per i risultati ci vorrà però del tempo. Sulle mani diMaria Causo, secondo una prima analisi, non sarebbero state individuate ferite evidenti, anche da arma da taglio. Segno che la ...

Michelle Causo, la 17enne uccisa a Roma. Secondo quanto si apprende, è stato confermato il quadro delle ferite riscontrate nelle ore successive all'omicidio: Michelle è stata uccisa a Primavalle, periferia di Roma.

Omicidio Primavalle: il movente forse un debito di 30 euro TGCOM

Proseguono le indagini sul delitto di Primavalle. Il 17enne avrebbe ucciso la coetanea durante una lite per un piccolo debito ...Omicidio Primavalle: i primi dati dell'autopsia confermano che Michelle sia stata uccisa da almeno sei coltellate.