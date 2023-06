Omicidio Primavalle | il 17enne sotto torchio per ore Dubbi sul movente 

Leggi su agi

(Di venerdì 30 giugno 2023) AGI - È durato ore l'interrogatorio del, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, arrestato con l'accusa di aver ucciso la coetanea Michelle Maria Causo, trovata cadavere mercoledì pomeriggio in un carrello della spesa di un supermercato accanto ad alcuni cassonetti in via Stefano Borgia, nel quartiere didella periferia di Roma. Secondo quanto si apprende, il confronto è "stato analitico e dettagliato" su quanto avvenuto nell'appartamento di via Dusmet, e ciò fa supporre che il ragazzo potrebbe avere fatto alcune ammissioni. Secondo una prima valutazione, lasarebbe stata colpita da almeno sei fendenti che il giovane avrebbe scagliato con un coltello da cucina. Movente non chiaro Un movente non chiaro tanto che, per alcune fonti, 'non c'è'. La morte di Michelle è ancora avvolta dal mistero. Il lungo ...