Omicidio Primavalle | cosa c’è dietro il delitto | movente assurdo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 30 giugno 2023). Durante l’interrogatorio del giovane diciassettenne originario dello Sri Lanka sarebbe venuto fuori ildell’uccisione di Michelle Maria Causo. Il retroscena è veramenteed ha lasciato tutti senza parole. Una simile crudeltà per così poco. (Continua…) Leggi anche: Michelle Causo, spunta il vero fidanzato: l’annuncio è straziante Leggi anche:di Michelle, Vittorio Sgarbi rompe il silenzio sul caso: l’annuncio mette i brividi La morte di Michelle Maria Causo Michelle Maria Causo è stata trovata morta in un carrello accanto ai bidoni della spazzatura. Ad accorgersi del suo corpo sarebbe stato un passante, che ha immediatamente allertato la polizia. La giovane diciassettenne sarebbe stata uccisa a coltellate. Per ...