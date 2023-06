Omicidio Primavalle | arrestato 17enne | si cerca il movente

(Di venerdì 30 giugno 2023) E’ della minorenne romana, Michelle Maria Causo, 17 anni, il cadavere trovato in un carrello della spesa vicino ad un cassonetto dell’immondizia, in via Stefano Borgia, nel popoloso quartiere didi Roma ovest. Al vaglio degli inquirenti c’è la posizione di un ragazzo di origini straniere. Il 18enne dello Sri-Lanka, sarebbe stato visto uscire L'articolo proviene da Il Difforme.

... a RomaDIFotogallery - Michelle Causo, la 17enne uccisa a Roma IN VIA STEFANO BORGIA Fotogallery -, fiori e peluche dove è stato trovato il corpo della ...Leggi Anche, il padre di Michelle: 'Uccisa perché ha respinto il killer' Leggi Anche: il movente forse un debito di 30 euro Gli amici di Michelle - Sono ...- - > Leggi Anche Chi era Michelle Causo, la 17enne uccisa a Roma da un coetaneo Leggi Anche: il movente forse un debito di 30 euro Stando alla testata giornalistica, il fidanzato ...

Omicidio Primavalle: il movente forse un debito di 30 euro TGCOM

"Sono distrutto. Non so perché quella mattina sia andata a casa sua, non me lo ha detto", ha aggiunto il giovane ...Michelle Maria Causo, giovane di 16 anni, è stata brutalmente uccisa nel quartiere di Primavalle a Roma. Il cadavere è stato ritrovato mercoledì intorno ...