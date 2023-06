Omicidio Michelle | l’abisso dell’orrore

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’della piccolaCauso. Uccisa a coltellate, messa dentro un sacco e buttata in un carrello vicino a un cassonetto della spazzatura. La vita di una persona come un rifiuto di cui disfarsi. Una violenza atroce.. E il mostro, che non ti aspetti accanto a noi. Camuffato da una ingannevole “normalità”. Un male spesso irriconoscibile. Di fronte al quale si è disarmati. Mi chiedo: perché? Vittorio Sgarbi, 30 giugno 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.

La chiamano anche Purple Jelly, Sizzurp o Lean. La Purple Drank è un cocktail - droga creato attraverso la miscela di sciroppo per la tosse, codeina, prometazina e, infine, una bibita gassata (...... a Roma - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshowDI PRIMAVALLE Fotogallery -Causo, la 17enne uccisa a Roma IN VIA STEFANO BORGIA Fotogallery -Primavalle, fiori e ...Un rifiuto tra i rifiuti: così si riduce il corpo di una donna giovanissima, 17 anni,... Dopo l'di Giulia Tramontano, il Consiglio dei ministri ha varato un insieme di misure per ...

Omicidio Primavalle, il fidanzato di Michelle Causo: "Stava con me e non voleva nessun altro" TGCOM

La chiamano anche Purple Jelly, Sizzurp o Lean. La Purple Drank è un cocktail-droga creato attraverso la miscela di sciroppo per la tosse, codeina, prometazina e, infine, una bibita gassata ...Michele Causo aveva salutato nonno Elio prima di essere uccisa. Le parole strazianti del nonno: "Era il mio fiore" ...