Omicidio Michelle Causo | spunta la ‘droga viola’ | cosa c’entra con la 17enne assassinata?

(Di venerdì 30 giugno 2023) La chiamano la “droga viola”, dal suo caratteristico colore, risultato di un miscuglio di stupefacenti e sciroppo per la tosse. Un mix fatale se si esagera, che crea dipendenza e di cui lo stesso che O., unico accusato per l’die ora detenuto nel carcere minorile di Casal del Marmo, pare facesse uso. Il ragazzo esibiva infatti il composto in totale libertà dai suoi profili social e si sospetta che, tra le motivazioni che abbiano portato al raptus di violenza finito in tragedia, ci sia proprio l’utilizzo della sostanza, che provoca reazioni euforiche e stati di alterazione psicomotoria. La droga viola sta spopolando da tempo fra i più giovani, complice anche il largo utilizzo di rapper e trapper, spesso osannati ed emulati dalle nuove generazioni.Maria, ...

L'di una ragazza adolescente, che dopo essere stata uccisa, è stata abbandonata nei pressi ... la strada del palazzo dove il 17enne arrestato dalla polizia avrebbe ucciso brutalmentePer approfondire: La testimonianza dei genitori diLe parole dei compagni di classe Chi è il 17enne fermato con l'accusa divolontario Il ragazzo italiano di origine srilanke - ...Maria Causo, chi è il ragazzo che l'ha uccisa Ma chi è il coetaneo che ha uccisoIl ragazzo arrestato per l'è un trapper con 13mila follower in Rete. Nei brani che ...

Omicidio Primavalle, il fidanzato di Michelle Causo: "Stava con me e non voleva nessun altro" TGCOM

La sfogo all'AGI di alcuni residenti di Primavalle, dove è stato trovato il cadavere di Michelle Causo AGI - Accanto al luogo in cui è stato ritrovato il cadavere di Michelle Causo, in via Stefano Bor ...Non si danno pace i genitori di Michelle Causo, la 17enne uccisa"con almeno 6 coltellate a Primavalle, a Roma. Perché un ragazzino coetaneo della vittima, in carcere per omicidio volontario e occultam ...