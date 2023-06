Omicidio Michelle Causo | il padre | “Ammazzata come un cane” Il 17enne interrogato per ore

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ stato unrio lungo, durato ore, quello delarrestato con l’accusa di aver ucciso, trovata senza vita in un carrello della spesa vicino ad alcuni cassonetti nel quartiere di Primavalle a Roma. Unrio che a quanto si apprende, è stato ‘analitico e approfondito”. Al momento l’accusa nei confronti del ragazzo è divolontario e lunedì comparirà davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Roma per l’udienza di convalida dell’arresto. Accusa che potrebbe aggravarsi.Il giovane cingalese è stato rintracciato poco dopo il ritrovamento del cadavere della. La polizia ha inoltre sequestrato un coltello da cucina, che potrebbe essere l’arma del delitto. Sul corpo della vittima c’erano numerose ferite ...

Michelle Causo. Sarebbe almeno sei le coltellate che il 17enne arrestato per l'omicidio di Primavalle avrebbe inferto sul corpo della vittima, con un coltello da cucina. Quando è ...Spunta l'ipotesi di una lite per un debito di qualche decina di euro dietro l'omicidio di Michelle Causo a Primavalle ...