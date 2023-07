Omicidio Michelle Causo a Primavalle | oggi l’interrogatorio del 17enne

È stata trovata droga all'interno dell'appartamento del 17enne fermato per l'diMaria Causo, la minorenne uccisa in un'abitazione di Primavalle, alla periferia di Roma, il 28 giugno. Gli investigatori, a quanto si apprende, starebbero esaminando anche alcuni ...In base a quanto si apprende è stato confermato il quadro delle ferite riscontrare nelle ore successive all'è stata colpita da almeno 6 coltellate inferte con un coltello da cucina.Leggi AnchePrimavalle:Causo tentò di difendersi, nessun segno di abuso - Il movente forse un debito di 30 euro Leggi AnchePrimavalle, il padre di: 'Uccisa ...

Rischio guerra tra bande a Primavalle: dopo l'omicidio di Michelle Maria Causo il quartiere si sta trasformando in una polveriera pronta a esplodere. La miccia è stata accesa sui ...