Omicidio di Primavalle | chi è il presunto killer di Michelle Causo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Padre capoverdiano, madre cingalese, ma nato a Roma, è un 17enne l’arrestato con l'accusa di aver ucciso a coltellate una coetanea,Maria, il cui corpo è stato poi ritrovato in un carrello della spesa nel quartiere romano di. L'sarebbe stato consumato nell'appartamento di via Dusmet, proprio dove viveva il ragazzo che lunedì comparirà davanti al gip del tribunale dei minori per l’interrogatorio di convalida.

A Dritto e Rovescio si discute del terribiledi Michelle Causo, 17enne studentessa di, colpita con almeno 6 coltellate da un suo coetaneo nativo di Roma, ma di origine cingalese, e infilata in un sacco della spazzatura. Il ......giudiziaria per l'accusa diil 17enne , originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere ucciso una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere...Ti amerò per sempre' Michelle uccisa a, odio e minacce per il 17enne: 'Ti facciamo la ... La lite Prima dell', secondo i vicini ci sarebbe stato fra i due un violento litigio. Quando ...

Omicidio Primavalle: il movente forse un debito di 30 euro TGCOM

Il 17enne arrestato per l’omicidio di Michelle Maria Causo parla di una lite iniziata per una trentina di euro di debito, forse per la cessione ...Sul tragico omicidio della 17enne a Primavalle, interviene il vescovo ausiliare per la parte ovest della Diocesi Baldo Reina ...