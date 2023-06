Omicidio Alice Neri | si stringe il cerchio attorno al tunisino

(Di venerdì 30 giugno 2023) La procura di Modena ha chiesto l'archiviazione per il marito e il collega di lavoro di, indagati per l'della trentaduenne modenese. L'unico indagato rimarrebbe quindi il principale indiziato, ilMohamed Gaaloul

L'attrice interpreta, una vedova che si deve reinventare per fare fronte ai debiti che le ha ... agente della CIA ormai ritiratosi dal giro, che viene richiamato a lavorare dopo l'di un ......di Modena ha chiesto al gip l'archiviazione delle ipotesi di reato a carico del marito di... A questo punto l'unico indagato, con le ipotesi divolontario ed occultamento/distruzione di ...Concordia Ravarino Tribunale Modena richiesta di archiviazioneNeri Nicholas Negrini Mohamed GaaloulNeri

Omicidio Alice Scagni, i genitori Graziano e Antonella in aula per testimoniare Fanpage.it

Questa la convinzione della procura di Modena a proposito della morte di Alice Neri, che proprio nelle scorse ore ... hanno confermano l’assoluta estraneità all’omicidio ed alla distruzione del ...I genitori di Alice e Alberto Scagni sono stati convocati in aula per testimoniare nell’ambito del processo per omicidio in corso a Genova ...