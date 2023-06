Olio di frittura | come riciclarlo per risparmiare

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’esausto utilizzato dopo laviene facilmente sprecato. Per esempio, molti lo gettano nel lavandino e non sanno di mettere a rischio l’impianto di circolazione dell’acqua. Altri decidono di scaricarlo nel water o sul terreno di casa: non fatelo! Non essendo un rifiuto biodegradabile può inquinare non solo l’acqua potabile, ma danneggiare il terreno, rendendolo arido. Per smaltirlo bisogna portarlo alle isole ecologiche o in alternativa ai distributori di benzina e ai supermercati che sono attrezzati per raccoglierlo. Ci sono però molti trucchi pere fare bene non solo all’ambiente, ma anche al nostro portafogli. L’da, infatti, può essere usato nuovamente per creare sapone per la casa oper lampade e candele. Ecco alcuni ...