Oggi è l’ultimo giorno | Bortone saluta con orgoglio | «Abbiamo vinto la scommessa | sconfitto il pregiudizio e alzato di molto gli ascolti di questa fascia»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Serenaè un AltroPer Serenaè il momento dei saluti finali. Dopo tre anni, la conduttrice ha conclusola sua avventura nel primo pomeriggio di Rai 1 conè un Altro. Un’ultima puntata iniziata in festa, come un ultimodi scuola, e terminata con un filo di commozione e tanto. “Dopo 586 puntate,si chiudeè un Altro. Sono stati tre anni impegnativi ma pieni di tante soddisfazioni che debbo al gruppo di lavoro, che è qui con me, e a voi tanti, tantissimi, che ci avete seguito e amato. Non finirò mai di ringraziarvi” sono le parole che danno il via ad una sorta di discorso finale della ...