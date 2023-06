Ofantina eterno cantiere | Alta Irpinia isolata | missiva all’Anas

Leggi su anteprima24

Il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi Rosanna Repole ha scritto una letterarispetto alla reiterata difficoltà di collegamenti tra l'e il capoluogo di provincia. Di seguito il testo della: "La persistenza di diversi cantieri aperti contemporaneamente lungo la Strada Statale 7 Dir,bis, rende oltremodo complicato i collegamenti tra l'e il capoluogo di Provincia e viceversa. I restringimenti viari e il transito semaforico disposti in più passi, contribuiscono, infatti a rallentare ulteriormente i tempi di percorrenza già di per sé assoggettati a incomprensibili limiti di velocità contenuti entro i 70 kmh. Per meglio rendere l'idea del disagio che formalmente si lamenta, basta dire che ...