Obolo di San Pietro | come il Vaticano spende i soldi e le donazioni dei fedeli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Città del– All’indomani della festa dei Santie Paolo, ildiffonde i dati sull’di San, ovvero l’aiuto economico offerto daial Ponteficesegno di adesione alla sollecitudine del Successore diper le molteplici necessità della Chiesa universale e per le opere di carità in favore dei più bisognosi. Nel 2022, fanno sapere da Oltretevere, le entrate dell’sono ammontate a 107 milioni di euro, mentre le uscite sono state pari a 95,5 milioni di euro.ricevute all’Il fondodi Sansi compone della raccolta effettuata in occasione della solennità dei Santie ...

Nel 2022 le entrate dell'Obolo di San Pietro, l'aiuto economico offerto dai fedeli al Papa, sono ammontate a 107 milioni di euro, mentre le uscite sono state pari a 95,5 milioni. Nel 2021 le entrate d ...