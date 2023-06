Nuove immagini shock dal circuito del prosciutto di Parma | serve un cambiamento sistemico degli allevamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) di Elisa Bianco, Responsabile corporate engagement Sono passate poche settimane dall’inchiesta di Report che ha indagato diversidi maiali in Italia e proprio questa settimana Essere Animali ha rilasciato nuovi videoche mostrano altri maltrattamenti e problematiche sistemiche, come l’uccisione illegale di suinetti, il confinamento in gabbia per le scrofe e percosse e violenze su scrofe e suini. Dalle, raccolte in un allevamento in Piemonte e diffuse in un video narrato dalla giornalista del Fatto Quotidiano Selvaggia Lucarelli, emergono chiaramente numerose e gravi problematiche, come scrofe e suinetti percossi ripetutamente dagli operatori, un suinetto ucciso da un operaio sbattendolo contro il cancelletto della gabbia parto e animali letteralmente lanciati prendendoli per le orecchie con ...