Difficile che possa arrivare anche in Italia anche se da qualche giorno, dal sito italiano di ZTE è possibile ordinare i nuoviGlass . Lo smartphone perfetto per la fascia media Poco ...Glasses sono finalmente in vendita anche in Europa e, dopo la presentazione ufficiale avvenuta durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona, gli smart glasses dihanno ...Gli occhialiGlass sono ora disponibili sul sito ufficiale dial prezzo di 499 dollari , con spedizione gratuita in tutto il mondo. In Italia il prezzo è di 549 euro. Gli occhiali ...

nubia Neovision Glass: ora disponibili all’acquisto tuttoteK

ZTE unveiled the Nubia Neo Air smart glasses, promoting the device as using generative AI to provide a range of real-time visual aids.ZTE Corporatio ha annunciato la disponibilità globale dei nuovi nubia Neovision Glass. Gli occhiali smart presentati durante il MWC 2023 a Barcellona potranno ...