Non vogliono farli vincere | esplode la bufera a Reazione a catena

(Di venerdì 30 giugno 2023) Non c'è pace per, il popolare quiz-show di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Ancora polemiche da parte dei telespettatori per l'ultima puntata, quella in cui protagonisti sono stati i fiorentini Edoardo, Lorenzo e Riccardo, un trio noto come “i Gessetti”. I tre hanno guadagnato il gioco finale, “l'ultima”, con un bottino di 99mila euro, destinato a scendere drasticamente fino ai 6.188 a causa delle mancate soluzioni. Sono le domande, però, ad aver sto le recriminazioni del pubblico. La parola da trovare, con iniziale "B", era tra i termini "Imboccare" e "Ciuccio". Per i tre fiorentini, la risposta era "Bambino", ma per la produzione "Bebè". Subito dopo, un altro incastro ha infastidito i fan della trasmissione: "Ciuccio" e "Bue" con una parola che iniziava con la lettera "A", nel mezzo: ...

Le personescuole e strade. Ripristinando personale e soldi le Provincie funzioneranno, eccome. Invece Giorgia Meloni vuole fare un'operazione di ceto politico che davverointeressa ......sia la possibilità di pagare in contanti sia quella di pagare in maniera digitale quando... Per promuovere l'inclusione finanziaria le persone fisiche chedispongono di un conto bancario ...Gli inquirenti, che hanno ascoltato per tutta la notte l'indagato,accertare il movente: i dueerano fidanzati ma forse si frequentavano da qualche tempo.

Reazione a Catena, telespettatori furiosi: «Non vogliono farli vincere». Le risposte dei 'Gessetti' fanno espl leggo.it

Come scritto dal Corriere dello Sport l’identikit del futuro portiere (il titolare) è già stato da tempo scandito: straniero, maturo (a livello d’età) e ...In natura non ci sono mix di carboidrati e grassi succulenti, quindi il cervello non si è evoluto in modo da poterli gestire con misura. Sono alimenti con tante calorie, ma non riempiono immediatament ...