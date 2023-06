Non Sono Una Signora | tanto tuonò che piovve

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Alba Parietti e Rocco Siffredi - NonUnaNonUnava finalmente in onda. Anzi, NonUnava in onda. Il “finalmente” viene meno quando il sentore di un Cantante Mascherato dei poveri è realtà. Già il programma di Milly Carlucci non ha entusiasmato per resa e attrattiva (e ascolti di conseguenza), esserne la “versione drag”, per quanto possa incuriosire il mondo spettacolare e “sbrilluccicoso” delle Drag Queen, non ha aggiunto nulla. Ciò che vi scrivevamo tempo fa, a proposito dello slittamento dovuto alla debole fattura del programma, è diventato lampante dopo appena pochi minuti di trasmissione. Solo un energico lavoro di “montaggio e smontaggio” ha scongiurato la catastrofe. I più attenti avranno notato una Parietti in tailleur nero per buona ...