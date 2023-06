Non Sono Una Signora | il commento de La Velenosa – EPISODIO 1 | prodotto carino | Siffredi stupisce | gaffe di Amoruso

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ebbene sì, l’ho fatto, ho guardato Nonuna! Ma sapete chepartita super prevenuta e invece è stato molto? Un programma leggero, divertente simpatico senza tante pretese. Andrà in onda per 5 puntate e ogni puntata 5 vip diversi dovranno trasformarsi in Drag Queen e gareggiare tra loro fino ad eleggere la migliore. Chi poteva giudicare i concorrenti se non tre Drag Queen professioniste? Bellissime, simpatiche e divertenti le giurate: Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska. Il programma è un mix tra il cantante mascherato e Drag Race. Milly Carlucci secondo me dovrebbe guardare molto bene questo programma che è 1000 volte meglio del suo cantante mascherato. Qua i concorrentitruccati davvero bene e non li indovini al primo colpo. Oltre alla ...