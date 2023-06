"Non è escluso lo stato d'emergenza". La Francia piomba nel caos

Un punto fermo che la Corte Costituzionale ha ritenuto comunque di ribadirepiù tardi di quattro anni fa (nella sentenza 237 del 20 novembre 2019) dicendo che "allo stato èche genitori ...Emmanuel Macron è pronto ad "adattare" le regole per il mantenimento dell'ordine pubblico.è piùlo stato d'emergenza e le decisioni verranno prese "senza tabù". L'Eliseo sembra voler correre ai ripari dopo l'ennesima notte di violenti scontri in Francia dopo l'uccisione per ......meglio le sue condizioni i medici hannoquesta ipotesi. L'incidente è avvenuto nella prima serata di ieri sera a casa della piccola, un'abitazione in periferia fra Vittoria e Comiso.è ...

Francia, lo stato d'emergenza non è più escluso Agenzia ANSA

Le ipotesi di introdurre stato di emergenza e coprifuoco sono state richieste da diversi responsabili politici dopo la terza notte di violenze che ha scosso la Francia ...“Non è escluso in futuro un pedaggio anche per Area B ma al momento non c’è nemmeno una discussione aperta”, ha spiegato la ...