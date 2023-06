No | una cipolla nella camera da letto non previene l’influenza

Leggi su facta.news

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il 29 giugno 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 28 giugno 2015, tornato a circolare in queste ore, in cui si afferma che le cipolle sarebbero dei «magneti per i batteri» e «aiutano a non ammalarsi di influenza».Nel post si legge di una storia che risalirebbe ai primi anni del 1900 quando un medico avrebbe incontrato una famiglia di contadini sfuggita alper aver posizionato cipolle apertepropria dimora, e sostenendo come ogni fetta avesse intrappolato in sé virus e batteri. Si tratta di un contenuto privo di fondamento scientifico, che circola online da oltre una decina di anni., secondo la definizione del ministero della Salute, è una malattia provocata da virus del genere Orthomixovirus che ...