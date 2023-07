No! Nessuna ex osservatrice dell’OSCE ha scoperto in Ucraina un “allevamento di bambini” destinati ai pedofili e al traffico di organi

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 giugno 2023) Circola un video, pubblicato dal canale Telegram “Dentro la Notizia”, dove si sostiene i russi abbianoinun “” diper utilizzarli come schiavi del sesso per io per ildida inviare a centri europei e israeliani. L’intera narrazione si basa sulle affermazioni di una donna, descritta come ex, e dei militari russi, ma in nessun caso viene mostrata alcuna prova a sostegno. Per chi ha fretta La narrazione circola dal 2022 e dopo il 24 febbraio, ma da allora non viene mostrata alcuna prova a sostegno delle accuse. La donna “fonte” della fantomatica vicenda non è mai stata una, mentre fa ...