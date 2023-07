No! L’Ue non sta avvelenando i suoi cittadini con il grano ucraino

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un invito a non comprare la farina prodotta con. Questo, in sostanza, è quello che si evince da un post dai toni allarmistici che circola su Facebook. Niente descrizione. Solo una foto di sacchetti di farina e una scritta sottostante, secondo la qualestarebbeconche conterrebbe una quantità di pesticidi superiore di mille volte al normale. Per chi ha fretta: Circolano dei post che mostrano la «Farina per la pace in Ucraina» della Coop. Si sostiene che sia un prodotto pericoloso per l’alimentazione umana. In Slovacchia sono stati trovati alcuni lotti contaminati, e parte dell’importazione è stata effettivamente bloccata. Il...