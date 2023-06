No! La federcalcio ucraina non ha annunciato delle partite commemorative per «300 mila morti» in guerra

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 giugno 2023) Gli spalti vuoti e il rumorestadio pieno in sottofondo. Qualcosa già non quadra in un video che circola su Facebook. Stando a quanto dichiara chi lo condivide, il filmato sarebbe l’annuncio da parte, della decisione di disputare tredella Premier League del Paese a porte chiuse in memoria dei «300» in. Cifra che sarebbe stata menzionata dall’americano Robert Francis Kennedy Jr.?? Per chi ha fretta: Secondo alcuni utenti su Facebook, laavrebbe pubblicato un video in cui annunciavadi club da svolgersi a porte chiuse per ricordare inella ...