No | a L’Aia non è stato realizzato un graffito con Zelensky impiccato

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il 27 giugno 2023 è stata pubblicata su Twitter la foto di un presuntosu strada che ritrae il presidente ucraino Volodymyra un patibolo. Nell’immagine compare anche un testo che indica dove questo disegno sarebbe: «Hague, Netherlands» (in italiano: «Aia, Paesi Bassi»). L’autore del tweet ha accompagnato l’immagine con un commento che recita: ??«Zelenski vieneal. Per ora sotto forma di graffiti. Uno scherzo di artisti polacchi che disegnano nello stile dei disegni ottici 3D». Si tratta di un contenuto infondato, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, l’immagine è stata pubblicata originariamente il 26 giugno 2023 dall’account Instagram @typicaloptical, che si presenta come «un gruppo ...

