Nikita Pelizon pubblica il suo primo singolo intitolato Mojito

Matteo Diamante e l'annuncio che i Makita non volevano: lui enon si vedono più. Tutti i motivi in un lungo sfogo ...Matteo Diamante esono stati fidanzati per diverso tempo, all'incirca sette anni tra alti e bassi, momenti sereni e altri molto critici, riprese e rotture. Un rapporto, insomma, tutto tranne che ...Sono passate ormai diverse settimane dalla fine del Grande Fratello Vip 7 che ha visto trionfare. Una volta uscita dalla spiatissima Casa, la giovane si era avvicinata al suo ex Matteo Diamante . Una relazione ripresa alla luce del sole ma con grande riservatezza, che evidenziava ...

Matteo Diamante si allontana da Nikita Pelizon: Ho bisogno di una donna che mi dia l'esclusiva Fanpage.it

Matteo Diamante ha espresso liberamente il suo punto di vista sul rapporto con Nikita Pelizon attraverso una serie di post su Instagram. La coppia, tra alti e bassi, ha condiviso numerosi momenti ...L’ex concorrente della settima edizione del Gf Vip Matteo Diamante nelle ultime ore si è lasciato andare a delle rivelazioni inedite riguardo il suo rapporto con la vincitrice del reality di Canale ...