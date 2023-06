Nikita Pelizon lancia un nuovo singolo su angeli e unicorni dopo l' addio a Matteo Diamante I fan | «Sei patetica»

Stilista, pittrice ed ora anche cantante. Tutto questo è, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip . Mojito è il titolo del suo primo singolo tutto da ballare.pubblica la sua prima canzone dopo il Grande Fratello Vip ...ora è anche cantante: dopo il trionfo al GF Vip 7 è fuori Mojito, il suo primissimo ...Come riportato da Biccy, il giovane è stato immortalato insieme all' ex concorrente del Grande Fratello Vip dal settimanale Chi, la quale ha dichiarato: Leggi anche È finita trae ...

Matteo Diamante si allontana da Nikita Pelizon: Ho bisogno di una donna che mi dia l'esclusiva Fanpage.it

Nikita Pelizon è stata la vincitrice dell'ultima edizione del GfVip e, dopo essere uscita dalla casa più spiata d'Italia, si è buttata a capofitto nei suoi nuovi progetti lavorativi. Oltre, ad avere ...Nikita Pelizon pubblica la sua prima canzone dopo il Grande Fratello Vip: ecco “Mojito”, e tutti gli impegni della vincitrice del reality.