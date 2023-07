Nikita Pelizon lancia il suo primo singolo | Mojito | “Voglio che alla gente arrivi energia e vitalità”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 30 giugno 2023), proprio in queste ore, ha fatto il suo debutto nel mondo della musica, pubblicando il, disponibile da oggi, 30 giugno 2023, su tutte le piattaforme di streaming musicale. La vincitrice del Grande Fratello Vip, reduce dpresentazione della sua ultima mostra d’arte, allestita presso la Fabbrica delle Lampadine di Milano, ha rilasciato una breve intervista per 361 Magazine, condividendo qualche dettaglio in merito all’uscita del nuovo pezzo. “Il brano nasce dal mio obiettivo di fare musica, Una promessa nata anni fa con il mio amico Gab Dez”, ha esordito la cantante in erba, accennandocollaborazione con l’amico e musicista che si è occupato di realizzare la base di: Quando sono uscita ...