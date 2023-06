Nikita e Matto si sono lasciati | “Ho scoperto lati di lei che non mi piacevano”

Leggi su biccy

(Di venerdì 30 giugno 2023)Pelizon e Matteo Diamantestati insieme molti anni prima di lasciarsi e ritrovarsi nei vari reality a cui hanno partecipato (Ex On The Beach, Grande Fratello Vip..). Ora però la loro storia d’amore sembrerebbe essere giunta al capolinea, anche se personalmente non sapevo neanche fossero tornati insieme. Ma lei non era innamorata di Luca Onestini? Boh. “Come sicuramente avrete notato io e Niki non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo assieme ed è stato un sogno, seppur reale. Siamo connessi? Sì certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta” – ha scritto Matteo Diamante – “Con il tempo hosuoi che non mie ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro. ...